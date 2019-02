Morace a MN: "Vittoria fondamentale, domenica contro la Juve ci giochiamo moltissimo"

Al termine di Milan-Hellas Verona, coach Carolina Morace ha parlato alla stampa presente al Vismara. Queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Nel primo tempo eravamo un po' sottotono, ma i meriti vanno al Verona perché ci pressavano bene e avevamo poco spazio per giocare. Nella ripresa abbiamo trovato il gol fortunoso di Sabatino ma poi abbiamo dominato con molte occasioni. Domenica contro la Juventus ci giochiamo molto ma non tutto. Sono fortissime mentre noi stiamo facendo un ottimo campionato, il mio primo pensiero è lavorare bene in settimana e poi domenica vedremo".

Il primo gol di Fusetti: "Ci teneva perché dà tutto in allenamento e anche se calcia molto bene tutte la prendono in giro. Oggi ha esultato per un gol in una partita vera, quindi benissimo così. Eravamo tutte contente per lei che è una ragazza d'oro, una conferma di un grande campionato".

Il Milan ideale di Morace: "Per come ci siamo espresse va bene, certo che possiamo ancora migliorare tanto. Sono abbastanza soddisfatta, anche per come entrano le ragazze dalla panchina. Oggi poi non volevamo prendere gol e l'abbiamo dimostrato, è l'approccio che voglio".

Su Fusetti: "Sta bene, fortunatamente sta bene. Mentre su Giugliano, io non faccio la formazione una settimana prima. Valuterò nei prossimi giorni, non ho nessun preconcetto e nessuna idea di partenza. Guardo solo chi sta meglio ma non ho mai idee predefinite in testa".

La classifica: "Dopo la sconfitta con la Fiorentina abbiamo analizzato la partita e abbiamo visto che avevamo mantenuto il possesso palla ma senza chiudere le occasioni. Da quella partita abbiamo svoltato in classifica. Non era una sconfitta necessaria (ride, ndr), ma ci ha fatto capire di poter stare a livelli alti nonostante tutto".

La differenza fra primo e secondo tempo: "Ero un po' alterata, non ho cambiato nulla all'intervallo perché non c'era nessun problema tattico. Serviva solo un po' di cattiveria in più e un possesso palla più preciso, più tranquillo. Ho sottolineato l'attenzione dicendo che stavamo giocando contro noi stesse".

Giacinti in gol contro la Juventus? "Eh speriamo... (ride, ndr)".