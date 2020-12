Mourinho: "Ingiusto che dalla Champions retrocedano in Europa League"

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Antwerp dove gli Spurs si giocheranno il primo posto nel girone di Europa League: "Le squadre che scendono dalla Champions sono sempre forti e normalmente non appartendono a questo livello. Il Manchester United è una delle migliori squadre e il loro gruppo è molto duro. Sapevamo tutti che non sarebbe stato facile per nessuna delle squadre di quel gruppo e noi sapevamo anche che una squadra di alto livello sarebbe scesa in Europa League proprio da quel gruppo. Diventa sicuramente una delle squadre favorite per la vittoria del trofeo. La qualità della competizione, con 8 nove squadre che scendono dalla Champions, si alzerà notevolmente. Da un punto di vista sportivo non credo sia giusto che una squadra che non riesce in una competizione, cada in un'altra e possa proseguire il proprio percorso in un'altra competizione".