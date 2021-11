Moviola Atlético-Milan, Cesari: "Volevano un rigore al 94'. Ci hanno provato di nuovo"

Graziano Cesari, moviolista di Mediaset Infinity, ha commentato il rigore chiesto dall'Atletico Madrid per un presunto fallo di Kjaer su Correa: "Rispetto all'andata c'è stata una differenza abissale. L'Atletico voleva un rigore al 94'. Correa si aggiusta la palla con la mano, poi cade a terra. Non è affatto rigore ed è stato molto attento l'arbitro. Vi ricordate all'andata quel rigore assegnato da Cakir per un mani di Kalulu che in realtà era mani di Lemar? Verrebbe da dire: ci hanno provato di nuovo!".