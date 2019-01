Musacchio a MTV: "Coppa Italia bella competizione, contro la Samp non sarà facile. Nostro obiettivo? Lo conoscono tutti, ma pensiamo partita dopo partita"

Mateo Musacchio è stato intervistato da Milan Tv: “Stiamo molto bene! Qualche giorno di vacanza è l’ideale per ricaricarsi e iniziare l’anno con più energie. Gattuso ci ha detto di rimanere concentrati e mettere la testa su queste partite importantissime per iniziare meglio il 2019”

Sulla Coppa Italia e la Sampdoria: “E’ una competizione importante e bella da giocare. L’anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro per arrivare in finale. Sappiamo che non sarà una partita facile in uno stadio non facile. La Samp è complicata e domani sarà una bella partita”

Sulle qualità della Samp: “Non c’è solo Quagliarella, ma tutta la squadra è fatta di grandi calciatori. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare bene”

Sulla Supercoppa: “Adesso pensiamo alla Samp, alle altre partite ci pensiamo dopo. Non ci sarà nessuna distrazione in questo momento”

Sulla difesa e sulla sua competizione: “Tutto normale, nelle grandi squadre ci sta un po’ di concorrenza tra chi deve essere titolare. La concorrenza è sana, in cui tutti fanno il loro mestiere e sfruttano le opportunità di giocare”

Su un regalo al Mister: “Una vittoria”

Sull’obiettivo per il 2019: “L’obiettivo è chiarissimo e lo sappiamo tutti. Per raggiungerlo bisogna pensare partita dopo partita senza correre dopo. Quindi ora pensiamo alla partita contro la Sampdoria”.