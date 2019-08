Musacchio a MTV: "Intesa con Romagnoli? E' un lavoro collettivo"

Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Udinese-Milan: "E' importantissimo cominciare bene, con una vittoria. Sappiamo che non è facile in questo stadio. Abbiamo lavorato molto bene in questo pre campionato e siamo preparati. Intesa con Romagnoli? Non è solo un lavoro dei difensori, ma di tutta la squadra. Attenzione a Lasagna e De Paul? E' un lavoro collettivo, è pericolosa tutta l'Udinese, non solo quei due giocatori".