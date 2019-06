Mutti: "Gattuso al Milan ha fatto un lavoro importante, senza di lui i rossoneri non sarebbero arrivati al quinto posto"

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, l'allenatore Bartolo Mutti ha parlato di Gattuso: ""Era una buona squadra il Milan, ma con le problematiche che c'erano, non sarebbe arrivata lì senza Gattuso. Il suo gesto è stato di una persona sì attaccata al Milan ma anche di una persona genuina. Per quello che ha dimostrato, l'occasione giusta non gli mancherà. Ha fatto un lavoro importante al Milan"