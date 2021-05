N. Amoruso: "Non andare in Champions non sarebbe un fallimento, si sono messe le basi per un grande Milan nel futuro"

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha commentato così il match di domenica tra Atalanta e Milan: "Indipendemente da come andrà stasera la finale di Coppa Italia, il match di domenica tra Atalanta e Milan sarà partita vera. I nerazzurri giocano ogni partita con la stessa determinazione e hanno ancora l'obiettivo del secondo posto che sarebbe un risultato storico. Per il Milan non andare in Champions sarebbe una vera beffa, ma come ha detto Pioli non sarebbe un fallimento. Si sono messe le basi per un grande Milan nel futuro. Grande delusione sì, ma non parlerei di fallimento".