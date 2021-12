Napoli, Spalletti su Osimhen: "Farà di tutto per accorciare i tempi di recupero"

In vista della gara di Europa League contro il Leicester City, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale ha parlato anche di Victor Osimhen e dei suoi tempi di recupero: "Giorno dopo giorno lo solleciteremo e vedremo che risposte darà. In base a come reagisce si vedranno i tempi di recupero. Conoscendo l'elemento, siamo molto fiduciosi per un recupero il prima possibile. Andrà tutelata la situazione, ma da un punto di vista di disponibilità del calciatore per accorciare un po' verrà fatto tutto il possibile" riporta tuttomercatoweb.com.