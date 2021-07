Nesta su Istanbul: "Non avemmo il tempo di riorganizzarci. Quella sera ho creduto nel destino"

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Alessandro Nesta ha parlato di tante tematiche tra cui il ricordo di Istanbul. Queste le sue parole: "Negli spogliatoi ci ripetevamo di stare sul pezzo, altro che festeggiare. Poi è successo tutto troppo in fretta: 3 gol presi in un quarto d'ora. Non avemmo il tempo di riorganizzarci. Quella sera ho creduto nel destino".