Nesta sull'addio di Gigio: "Non giudico. Ha fatto male? Sono cose sue"

Dalle pagine di Sportweek, Alessandro Nesta ha parlato anche dell'addio al Milan di Donnarumma: "La differenza rispetto ai miei tempi sta nel Milan stesso: allora io ero già al top, non c’era niente meglio del Milan. Ora il Milan non è ancora a quei livelli. A quei livelli ci sono Manchester City e Psg, e se Donnarumma decide di andare in una delle due io non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Piuttosto servono regole nuove per disciplinare i trasferimenti: salary cap e paletti alle commissioni dei procuratori perché tante società si comportano come uno che ha 10 euro nel portafogli e pretende di comprare vestiti che costano mille".