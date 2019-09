Nesti: "Come prima punta, oltre a Piatek, può giocare Rebic. Leao è più una seconda punta"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Nesti ha dichiarato sull'attacco del Milan: "André Silva se n'è andato, secondo me Cutrone è stato venduto per troppo poco e credo che quest'anno si sarebbe giocato la maglia da titolare. Come prima punta, oltre a Piatek, può giocare Rebic, ma sarebbe adattato perché non è uno specialista. Leao è più una seconda punta, lui stesso ha ammesso in conferenza stampa che spera di fare tanti assist per i compagni di squadra".