Nicola su Pioli: "Ha un'ottima esperienza, ha già allenato in piazze importanti"

Davide Nicola, presente negli studi di Sky, ha parlato così del cambio in panchina al Milan: "Spiace per Giampaolo. Un allenatore che subentra ad un collega cerca di fare del proprio meglio. Pioli ha un'ottima esperienza, ha già allenato in piazze importanti, avrà grande entusiasmo per questa nuova avventura. Prima di decidere il modulo, è fondamentale conoscere i giocatori che allenerà, questa sarà la sua priorità. Giampaolo? E' un allenatore competente, capace e con un'idea precisa di gioco. Non so cosa sia successo al Milan".