Nocerino: "Avere un coro da una tifoseria incredibile come quella del Milan, per me vuol dire tanto"

Intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, ha parlato del rapporto con i tifosi del Milan. Queste le sue parole: "Arrivare al Milan come giocatore normale ed avere un coro del genere da una tifoseria incredibile e importante come quella rossonera per me vuol dire tantissimo perchè vuol dire che la gente apprezza prima l'uomo e poi il calciatore. Questa per me è la cosa più importante perchè alla lunga il calcio finisce ma l'uomo rimane. Al Milan so che c'erano giocatori più forti di me, ma una cosa che sapevo era il fatto di conoscere i miei limiti e cercare di sfruttare le caratteristiche al meglio."