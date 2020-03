Nocerino: "Il gol al Barcellona è il ricordo calcistico più bello che ho"

Intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, ha parlato del suo gol più bello con la maglia del Milan. Queste le sue parole: "Uno dei momenti più importanti della mia carriera è stato il gol a Barcellona perchè mai avrei pensato di giocare in uno stadio del genere, mai avrei pensato di giocare contro una squadra di quel calibro e di segnare davanti a mio padre. Non era mai uscito dall'Italia per vedere una partita e quindi metto qul gol tra i più bei ricordi al Milan perchè lo riconnetto ad un ricordo famigliare. Penso di non essere mai stato all'altezza di aver giocato al Milan ma ho sempre cercato di dare sempre il massimo di quello che potevo dare. Non so se fossi all'altezza di giocare nel Milan ma quello che so è di aver sempre dato tutto per quella gloriosa maglia"