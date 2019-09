Nocerino sul Milan: "Un cantiere aperto, Giampaolo ha bisogno di tempo"

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, Antonio Nocerino, fra le altre cose, ha parlato anche del momento del Milan: "È un cantiere aperto. L’allenatore ha bisogno di tempo come tutti i tecnici che propongono un’idea di gioco. Guardate la Juve, non gioca come giocava il Napoli. Ci vorrà un po’ di tempo, per Giampaolo come Sarri e gli altri allenatori che insegnano calcio. Però... Ho visto il derby e a volte dove non arrivi con la tecnica devi arrivare con cuore, testa e voglia. Nel derby non ho visto il Milan con il fuoco dentro".