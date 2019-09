Nuovo San Siro, Antonello: "Un progetto per i tifosi, Milano e i cittadini"

Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, nel corso dell'evento per la presentazione dei progetti del nuovo San Siro: "Pensando a com'è Milano abbiamo iniziato a pensare a questo nuovo progetto. E' un progetto che si deve inserire nella vision di Milano 2030, per noi è stato un punto importante. Questa città ha nel suo dna l'innovazione, vogliamo che sia un progetto non solo per i tifosi, ma anche per Milano e i suoi cittadini. Ristrutturare San Siro non si poteva: le strutture hanno poche interconnesione tra loro e quindi nel tempo si sono creati dei disagi. San Siro mette a disposizione uno spazio di 24 mila metri quadri per gli eventi per esempio del pre-partite, mentre i top stadi europei ne hanno 100 mila".

"Dal primo anello c'è una visione limitata, c'è poco spazio tra le file e mancano servizi idonei nel secondo e terzo anello. Se vogliamo fare una ristrutturazione servono lavori molto importanti: andrebbe rifatto il primo anello, servirebbero poi interventi anche sul terzo anello, le torri e sul tetto. Con questi lavori, il San Siro di oggi non esisterebbe più. Ci sarebbe anche un problema di capienza, il settore arancio sarebbe difficile da modificare e avremmo anche problemi di sicurezza. In caso di una ristrutturazione, avremmo dovuto chiedere ai tifosi di andare in altri stadi e questo sarebbe stato un disagio. Anche per noi club sarebbe stato un problema. In tutto Europa sono stati costruiti nuovi stadi, in Italia solo uno. Negli ultimi 10 anni sono stati investiti 180 milioni, mentre in Europa parecchi miliardi".

"In attesa della risposta del Comune, i due club hanno iniziato a selezionare alcuni architetti di fama mondiale che hanno già costruito strutture importanti in tutto il mondo. Abbiamo iniziato questo processo con quattro progetti, ora ce ne sono solo due. Oggi presenteremo questi progetti e vorremmo sapere i pareri dei tifosi e delle istituzioni. Ancora in corsa ci sono i progetti di Populous e Manica".