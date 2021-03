Nuovo stadio di Milano, Dossena: "Stravagante che in Italia sia ostacolato chi voglia investire"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, l'ex calciatore di Torino e Samp, Giuseppe Dossena, si è soffermato anche sullo stadio di Milano: "Senza entrare nel dettaglio di questa vicenda, mi sembra davvero stravagante che in Italia ci siano proprietà calcistiche che intendono investire nelle strutture, come Commisso, Saputo, Friedkin, Suning o Elliott, e non riescono a farlo perché ci sono ostacoli di ogni tipo. In questo momento bisogna essere eroi per investire nel calcio. Sarebbe giusto incentivarli anziché frenarli".