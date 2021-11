Nuovo stadio, Sala: "Se dicessi di no, Milan e Inter andrebbero a Sesto. E San Siro..."

Intervenuto a Radio Popolare, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato sulla questione nuovo stadio di Milan e Inter: "In questi giorni non è che non veda la contestazione e il fermento rispetto alla nostra decisione sullo stadio di San Siro - riporta calcioefinanza.it -. Però io posso anche dire che sono due anni che tengo duro nel rapporto con le squadre e ho ottenuto quello che volevo cioè di ricondurre, fatto unico in Italia, le squadre ai volumi del Pgt. Non è sufficiente? Devo dire alle squadre di non farlo? Per loro l’impianto è prioritario e andrebbero a farlo per esempio nelle aree della Città della Salute di Sesto San Giovanni, mentre io rimarrei con San Siro inutilizzabile dai costi di gestione annuali a 10 milioni di euro e così da un punto di vista ambientale avremmo fatto peggio".