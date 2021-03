Oddo: "L'Udinese sta bene, può giocarsela con il Milan"

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan ed ex allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto della sfida di questa sera tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Luca Gotti. Oddo ha detto: “L’Udinese ha sì fisicità ma è anche una squadra tecnica. Possiede giocatori di qualità, per quelle che sono le sue potenzialità sta facendo un percorso normale. Se avesse avuto a disposizione tutti gli effettivi sarebbe più in alto in classifica. La squadra può ambire a una posizione di classifica migliore, però non bisogna nemmeno abbassare la guardia. Come sempre è una questione di equilibri. Secondo me la rosa dell'Udinese è superiore a quella dell'Hellas. Il Verona ha trovato dei meccanismi perfetti e sta andando oltre le aspettative. Il Milan sta bene e con la Roma l'ha dimostrato, ma l'Udinese è nelle condizioni di andarsela a giocare a San Siro. Deulofeu? Parliamo di un giocatore con un potenziale da grande club che se sta bene in bianconero sposta gli equilibri. Però intanto Gotti riavrà Roberto Pereyra, un altro giocatore assieme a Rodrigo De Paul che porta quella qualità cui facevo riferimento prima".