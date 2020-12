Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex rossonero Massimo Oddo ha parlato dell’interesse del Milan per Simakan: "Hanno bisogno di un difensore così perché sono un po’ cotti e un po’ corti: giocano spesso gli stessi. Dietro necessitano di cambi di peso per Kjaer e Romagnoli. Simakan non lo conosco nel dettaglio, può essere però un’alternativa giusta per età e prospettiva".