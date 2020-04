Oddo: "Tornare al Milan è stata una sorta di rivincita personale"

Intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti, l'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato del suo ritorno al Milan. Questa la domanda e la risposta:

Sul ritorno al Milan: "E' stata una sorta di rivincita per me. Andai in giro per 4/5 anni in prestito, facendo sempre grande fatica ad affermarmi, nel momento in cui esplosi a Monza in Serie B mi prese il Napoli. In quell'anno mi consacrai sia come ruolo che da giocatore di una squadra importante, arrivò una proposta del Verona e il Milan mi vendette, ci rimasi un po' male. Poi andai alla Lazio e nel 2007 ci fu questa trattativa estenuante, si vociferava di un mio ritorno al Milan da almeno due anni. Ci sono aneddoti bellissimi. Il 30 gennaio mi chiamò Galliani e mi disse: "Signor Oddo abbiamo concluso l'affare e domani ha un aereo prenotato per Milano". Il giorno dopo alle 7:30 mi chiamò di nuovo dicendomi: "La trattativa è saltata". Quell'anno Foggia, che era un giocatore del Milan, era in prestito alla Lazio, la Lazio aveva pagato quel prestito 300.000 euro. Lotito durante la notte pensò di aver pagato 300.000 euro di prestito, quindi a Galliani disse di rivolere 150.000 euro. Galliani perse la pazienza e fece saltare la trattativa. Poi io chiamai Lotito per convincerlo e lui richiamò Galliani: "Facciamo così, non mi dai i 150.000 euro di Foggia, ma se dovessi vincere la Champions League mi paghi Foggia". Galliani è un po' superstizioso, temendo la furia di Lotito accettò, poi vincemmo la Champions League e Lotito si prese altri 300.000 euro".