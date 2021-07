Olimpiadi, Diana Bacosi: "Il libro di Ibrahimovic mi ha aiutato"

Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Diana Bacosi, medaglia d'argento nello skeet ai Giochi di Tokyo e grande tifosa rossonera. La tiratrice azzurra ha raccontato di aver letto la biografia di Ibrahimovic e di averne tratto grande ispirazione: "C'era dentro tanta vitalità e tanta energia - ha affermato - quelle che sentivo di non avere più. Mi ha aiutato, mi ha fatto stare meglio". La Bacosi vorrebbe prendere un caffè con Zlatan, e magari portarselo al campo di tiro per insegnargli come si fa, "visto che lui è un appassionato di caccia e pesca".