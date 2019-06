Onofri a MN: "Giampaolo uno dei più grandi allenatori per come intendo il calcio, ha statura da Milan"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Claudio Onofri ha usato parole entusiastiche per descrivere Marco Giampaolo, possibile nuovo tecnico rossonero: "Sembra che debba sviolinare per forza, ma io devo dire quello che penso. Marco Giampaolo per me è uno dei più grandi allenatori per come intendo io il calcio. Non ha una carriera da Milan, però ha la statura da Milan. Ho sempre pensato che un allenatore debba dare una propria identità di gioco ben riconoscibile. Non è l'unica componente necessaria,ci sono altre situazioni da tenere in considerazione, come ad esempio il rapporto con i giocatori, con la società e con la stampa. Però l'identità di gioco è la più importante, basti pensare a Sacchi. Giampaolo è uno di questi. Se tu vedi la partita di una squadra allenata da Giampaolo riconosci subito i movimenti dei suoi giocatori, perchè si ripetono grazie all'insistenza con cui il tecnico glieli fa provare nel corso degli allenamenti. Sono quei tipi di allenatori che io prediligo, della stessa schiera dei Sarri o dei Guardiola. Questa storia è incominciata in Italia dal Milan di Sacchi e quindi con l'arrivo di Giampaolo vedo una sorta di cerchio che inizia e si chiude in rossonero. Giampaolo ha una situazione più difficile di quella di Sacchi, però son convinto che potrà valorizzare i giocatori che avrà a disposizione".