Ordine: "L'allenatore del Milan sarà Giampaolo. Cessione di Donnarumma o Suso? Dipenderà dalla sentenza UEFA"

Intervenuto a Radio Sportiva, , Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del futuro della squadra rossonera: "L'allenatore sarà Giampaolo, è quello compatibile per il calcio che hanno in testa Maldini e Boban. Cessione di Donnarumma o Suso? Molto dipenderà da come si evolve la vicenda del financial fairplay, per capire i paletti entro il quale si dovrà muovere il Milan".