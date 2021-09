Ordine: "Non è normale avere 8 infortunati al 22 settembre. Il Milan dell'anno scorso non avrebbe vinto ieri"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito alla vittoria di ieri del Milan contro il Venezia ha dichiarato: "Non ti puoi trovare al 22 settembre con 8 infortunati, non è normale. Fosse capitato al Milan dell'anno scorso, questa partita non l'avrebbe vinta. Ieri l'han vinta perchè sono entrati quelli che hanno una marcia in più".