Ordine sul derby: "Inter presuntuosa, Milan umile"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby ai microfoni di Pressing: "L'Inter è stata presuntuosa, pensava di aver già vinto la partita dopo il primo tempo, mentre invece il Milan è stato umile. Pioli ha sbagliato la scelta iniziale di mettere Kessie su Brozovic, che se l'è portato in giro per tutto il campo. Anche dal punto di vista mentale è stato un errore perchè così ha dato l'idea alla sua squadra di pensare solo a difendersi. Stanno massacrando Inzaghi per i cambi, ma l'unica sostituzione discutibile è stata quella di Brozovic che è un giocatore insostituibile per l'Inter".