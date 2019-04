Ordine: "Tare ha parlato di complotto, le sue parole non si possono paragonare a quelle di Leonardo dopo Juve-Milan"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24: "Tare ha detto che era già tutto deciso, le sue parole non si possono paragonare a quelle di Leonardo dopo Juve-Milan. Tare parla di complotto, state facendo passare le parole di Tare come critiche normali agli arbitri. Non può passare la denuncia di complotto di Tare come se fosse uguale alla critica di inadeguatezza di Leonardo all'arbitro di Juve-Milan. Esporre la maglia di Acerbi? Una pagliacciata. Il comunicato del Milan nasce dalla richiesta del Giudice Sportivo. Come fa Pecoraro a deferire Kessie e Bakayoko e non deferire Felipe Luis pe il calcione dato a fine gara?".