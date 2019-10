Orrico: "Crisi Milan? La responsabilità maggiore è della proprietà"

Intervistato da TMW, Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato così di Marco Giampaolo: "Non lo conosco a fondo, posso dire però che alla Samp ha ottenuto buoni risultati anche perchè aveva giocatori di primo livello. E volendo fare le pulci, pur nel rispetto del valore di Giampaolo, aggiungo che qualche interruzione di troppo a livello di risultati c'è stata. Il Milan ha una storia affascinante ma adesso suddivido le responsabilità di questa situazione in tre parti. La responsabilità maggiore è della proprietà che non mette i capitali necessari per costruire una grande squadra. Al secondo posto i grandi ex del Milan, Boban e Maldini, che chiamati a fare i dirigenti hanno preso giocatori non da Milan. Loro obietteranno che non c'erano le disponibilità economiche ma anzichè cinque giocatori non da Milan era forse opportuno prenderne due buoni. Sarebbe stato un passo avanti. Al terzo posto metto Giampaolo: mi ha sorpreso in modo negativo quella dichiarazione su Conte che rilasciò all'arrivo al Milan. Il tecnico dell'Inter aveva detto il giorno della sua presentazione: testa bassa e pedalare, lui rispose con un testa alta e ragionare. Una frase che per me suonò quasi come se se Conte non sapesse organizzare la squadra. Prima di arrivare ai livelli di Conte ne va mangiato di pane duro... Ho poi osservato Giampaolo con scetticismo, ho ascoltato dichiarazioni sul tempo, il futuro e lo spazio più adatte alla filosofia che al calcio. Alla fine salvo i giocatori che si sono trovato in un ambiente più grande di loro".