Orsi: "Milan sempre stato in corsa, ha dimostrato di poter stare in vetta"

Nando Orsi, ex calciatore, si è così espresso a il Mattino sul Milan dopo la gara contro la Sampdoria: "La squadra di Pioli è sempre stata in corsa. Contro la Sampdoria non hanno passeggiato, è stata una gara sofferta e voluta. Hanno dimostrato di poterci stare in questo gruppo di vetta che si giocherà lo scudetto fino alla fine".