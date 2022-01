P. Maldini: "Per Daniel è una grande opportunità allenarsi in un club come il Milan e con grandi professionisti"

Intervenuto nel pre-partita di Milan-Genoa di Coppa Italia, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue parole sull'opportunità per Daniel Maldini da titolare:"L'opportunità è allenarsi tutti i giocatori in un club come il Milan e con professionisti di livello. Deve cercare di migliorare e prendere qualcosa dai giocatori con cui si allena. Nel Milan poi ci sono tanti ricorsi storici, non mi ricordavo del mio debutto in Coppa Italia ma mi ricordo che giocammo 4-5 partite a inizio stagione. Fu una cosa incredibile e casuale"