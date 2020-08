Padovan su Ibra: "Le cifre che gli offre il Milan non le può trovare in nessun'altra squadra"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. Queste le sue parole: "Non so Ibrahimovic quanto morda il freno ma anche lui deve partire da un presupposto: la cifra che gli offre il Milan, non può averla da nessun'altra parte. Deve anche rassegnarsi perchè non sono spiccioli e ci si può tranquillamente avvicinare e firmare il contratto."