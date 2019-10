Pagni: "Nel Milan non ci sono giocatori con personalità, ieri partita da chiudere prima. Su Ibra..."

Luca Pagni, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" e ha rilasciato queste parole sul Milan: "Pioli ha fatto un miracolo a metà, tutto funzionava, la palla girava bene nel primo tempo. Poi però se le partite non le chiudi i miracoli non riescono. Ci sono tanti giovani e non ci sono giocatori con personalità nel Milan. Per fortuna la prossima è contro la Roma e, senza nulla togliere, mi sembra un po' in difficoltà anche lei. Mi aspetto una squadra più coperta a Roma e anche Piatek insieme a Leao. Piatek ha visto una palla e ha segnato ieri. Ibra al Milan di adesso? Credo sia fuori parametro con gli ingaggi. Ora il Milan sta ancora pagando gli errori del passato".