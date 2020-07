Pancaro: "Donnarumma è da trattenere a tutti i costi. Con lui c'è da costruire la base per il futuro"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore di Lazio e Milan, Pancaro ha parlato di Donnarumma e del suo futuro. Queste le sue parole: "Non possono prescindere dal provare a trattenerlo in tutti i modi, parliamo del presente e del futuro, almeno i prossimi 15 anni, del calcio italiano. Chi ha la fortuna di averlo trovato in casa ed è riuscito a crescerlo, deve provare a tenerlo. Con lui e gli altri giocatori bravi c'è da costruire la base solida del prossimo anno".