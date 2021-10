Papin: "Contro il Liverpool il Milan può perdere. I rimpianti sono per la partita con l'Atletico"

Jean Pierre Papin, intervistato sui canali ufficiali del Milan, ha parlato delle prime due partite dei rossoneri in Champions League di quest’anno. Papin ha detto: “Mi sono divertito a guardare la prima partita contro il Liverpool, e gli inglesi non meritavano di vincere 3-2. Però sono il Liverpool, una delle squadre più forti in questo momento. Il rimpianto è soprattutto la partita contro l’Atletico dove vinci 1-0 e poi perdi anche questa partita. Il calcio è duro in queste situazioni e si possono avere rimpianti”.