Papin: "Maignan e Theo al top, ma quello che mi ha stupito è Kalulu"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Papin, tra le altre cose, ha parlato dei suoi connazionali Maignan, Hernandez e Kalulu: “Di Maignan ho sempre detto che avrebbe fatto grandi cose. Mi pare abbia avuto una sola serata storta finora, se in una stagione sbagli una volta vuol dire che sei al top. Hernandez mi ha impressionato anche in nazionale, che personalità! Maldini gli ha pronosticato un futuro tra i primi tre al mondo sulla fascia e ha ragione: è già tra i migliori. Kalulu però è quello che mi ha stupito di più, in due anni è cresciuto tantissimo, non mi aspettavo di vederlo già così pronto a questi livelli”.