Paquale Marino: "Ibra sarà importante per il Milan"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex allenatore - tra le altre - di Udinese e Spezia, Pasquale Marino, ha parlato anche del Milan e del ritorno di Ibrahimovic: "In mezz’ora ha dimostrato di essere una guida, un riferimento per i più giovani. Può fare bene. È un campione, nonostante l’età. E sarà importante per il Milan. Ha carisma, può aiutare. I dirigenti sono vigili, hanno fatto il primo acquisto e se servirà faranno ancora altro. Magari qualcuno a livello ambientale sta soffrendo, vedi Suso: appena sbaglia viene fischiato, ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità".