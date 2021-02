Parla il Seedorf allenatore: "Il mio rimpianto è il Milan..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf ha parlato della sua carriera da allenatore: "Il rimpianto in questo senso è il Milan: per contratto dovevo partire a giugno, ho accettato di arrivare prima e poi non ho potuto continuare. Le altre opportunità le ho accettate per dimostrare il mio valore: mi sono dovuto prendere dei rischi perché le chiamate erano poche, e noi sappiamo perché".