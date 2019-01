Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Juraj Kucka, approdato al Parma in questa finestra di gennaio, ha parlato del big match di Gedda: "La Juve è impressionante e superiore a tutte le altre, ma in una partita secca come la Supercoppa Italiana la si può battere. Due anni fa con il Milan ci sono riuscito, domani farò il tifo per i miei ex compagni".