Parolo: "Pioli leader assoluto: lui e il Milan sono una cosa sola"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha elogiato Stefano Pioli, suo allenatore ai tempi della Lazio: "Oggi è un tecnico nel pieno della maturità, sotto ogni aspetto, dalle idee di gioco alla gestione del gruppo. Credo che dopo l’esperienza all’Inter sia cresciuto tantissimo, ha fatto tesoro degli errori commessi e ha affinato il lavoro. È arrivato al Milan con la voglia di diventare un grande allenatore e sta dimostrando di esserlo. Il confronto con una leggenda come Maldini e l’asse con Ibra lo hanno aiutato, ma questo adesso è il Milan di Pioli, il leader assoluto è lui. La capacità di legare con la squadra l’ha sempre avuta, anche quando era alla Lazio.Calarsi nella realtà particolare del Milan, con tanti giovani in rosa, gli ha fatto bene: è come un padre che “gioca” con i figli. Impara la loro lingua, si sintonizza con il loro modo di vedere e di vivere le cose, ovviamente sempre nel rispetto dei ruoli. Lui e il Milan sono una cosa sola"