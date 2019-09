Pasqual: "Per assimilare la metodologia di Giampaolo serve tempo. Su Krunic e Bennacer..."

Manuel Pasqual, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato di vari temi, a partire dal Milan dove giocano i suoi due ex compagni Krunic e Bennacer: "Per assimilare la metodologia di Giampaolo serve tempo. Krunic e Bennacer possono fare al caso loro. Krunic è reduce da guai muscolari e non è ancora al top ma ha gamba e può dare strappi decisivi, Bennacer recupera palla ed è un ottimo calciatore di manovra. Serve un po' di tempo per il gioco del tecnico rossonero".