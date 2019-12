Pasqualin: "I tifosi del Milan non devono illudersi: a Gennaio nessuna rivoluzione"

Claudio Pasqualin, operatore di mercato, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dell'attuale situazione del Milan. Sulle prospettive di mercato e delle possibilità di una svolta della stagione rossonera, Pasqualin non ha voluto creare illusioni affermando: I tifosi del Milan non devono illudersi che a gennaio ci sarà una svolta radicale. Anzi, devono rassegnarsi. Il Milan deve cercare di terminare la stagione nella maniera più dignitosa possibile senza illudersi che gennaio possa cambiare radicalmente”.