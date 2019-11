Passerini: "Ibrahimovic potrebbe essere la scossa che servirebbe al Milan"

Carlo Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è stato intervisto da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube per affrontare l'argomento Ibrahimovic: "Il Milan in questo momento ha bisogno di una scossa elettrica. C'è da capire quanto Ibra sia ancora simile al giocatore che è stato. Non sono molti i giocatori che il Milan in questo momento può prendere, che possano dare questa scossa. Se in questo il Milan ci sta pensando seriamente, e Ibra ci sta pensando seriamente, a livello mediatico potrebbe essere una svolta. Sarebbe fondamentale se il giocatore arrivasse almeno un mese prima, come vorrebbe il Milan, perché ha bisogno di rimettersi sui ritmi europei che sono diversi da quelli americani"