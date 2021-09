Passerini: "Il Milan è uscito a testa alta da Anfield"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul momento del Milan ha dichiarato: "Le sconfitte non si festeggiano, detto ciò il Milan è uscito a testa da uno degli stadi peggiori in cui giocare, ha ripreso una partita che poteva finire in una mattanza se Salah non avesse sbagliato il rigore. Poi ha vinto la squadra più forte".