Pastorello: "Milan-Fabregas, non sono ottimista. Riscatto Bakayoko? 38 mln per un 24enne non sono tanti"

Federico Pastorello, noto agente sportivo, ha parlato all'inserto "Fuorigioco" della Gazzetta dello Sport di Cesc Fabregas e del futuro di Bakayoko: "Fabregas-Milan? Non sono ottimista. Il Chelsea non fa sconti e il giocatore chiede un contratto pluriennale. La concorrenza è fatale e Leonardo deve fare i conti con il Fair Play Finanziario. Bakayoko? Sono fiducioso. E' vero che il riscatto è di 38 milioni, ma ha solo 24 anni e in rossonero si sta rivalutando. E' un investimento con i prezzi attuali: soprattutto se Gattuso andrà in Champions..."