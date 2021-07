Pavone: "Il Milan punta tanto su Colombo. In prospettiva può diventare un Vieri"

Cristiano Pavone, ex calciatore e attuale football scout, si è così espresso a SkySport su Lorenzo Colombo: "Colombo è un 2002. È un giovane su cui il Milan punta tanto; l'anno scorso ha avuto qualche opportunità e Lorenzo l'ha sfruttata nel migliore dei modi per poi essere mandato giustamente in prestito a farsi le ossa. Ricorda molto Vieri per la forza fisica, per la progressione e soprattutto per il calcio forte e preciso: come prospettiva Colombo può diventare un Bobo Vieri".