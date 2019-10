Pellegatti: "Non mi è piaciuta la gestione Spalletti"

Carlo Pellegatti, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha parlato così del momento del Milan e dell'arrivo di Pioli: "Non è un bell'indice il fatto che abbiamo cambiato di nuovo allenatore. Però sono tifoso e oggi per me il migliore allenatore per il Milan è Pioli. Il Milan è a 4 punti dalla Champions, firmerei per essere a 4 punti dalla Champions a fine marzo. Spalletti? Non mi è piaciuta la gestione Spalletti. Avrebbero dovuto contattarlo già prima, a metà di settimana scorsa, tastare il terreno e non far sapere nulla. Su queste cose il Milan deve lavorare. Voglio correggere quelli che chiamano Pioli 'allenatore normale'. L'allenatore del Milan non deve essere normale, deve essere speciale. Ora lui è il mio allenatore e faccio il tifo per lui".