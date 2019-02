Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, Carlo Pellegatti ha commentato così il pareggio di ieri del Milan contro la Lazio: "Per il Milan è stata una partita molto sofferta. Il primo quarto d’ora in cui la Lazio sembrava figlia degli ultimi brutti risultati e di un’opinione su un Milan in grande condizione, per questo ha iniziato un po’ contratta. Poi quando ha visto che l’orco non era così cattivo e pauroso si è messa a giocare. Io ho definito questo 0-0 pesante come un film di Fassbinder per i rossoneri: va stretto alla squadra di Inzaghi, anche se Donnarumma non è stato costretto a parate straordinarie, ma ci sono dei palloni usciti di poco e in generale ha dominato la Lazio. Lo 0-0 è il peggior risultato dei migliori, visto che non è una sconfitta, però ogni volta che la Lazio si porterà in attacco sarà una sofferenza per il Milan: subire un gol vorrebbe dire doverne segnare due, e farli ai biancocelesti non è facile. Milan e Lazio non hanno da giocare una finale di coppa, ne hanno da giocare due”.