Pellegatti: "Rangnick candidato numero uno per la panchina del Milan, sarebbe la prima vera mossa di Elliott"

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha parlato così di Rangnick e del suo possibile arrivo al Milan: "Stiamo sempre un po' cauti su Rangnick, ma per me rimane il candidato numero uno per la panchina del Milan. So che sta facendo un corso di italiano intensivo e non credo che sia per ordinare una pizza a Capri. Rangnick sarebbe la prima vera mossa del fondo Elliott perchè anche Leonardo era una loro scelta, ma gli era stato consigliato. Ruolo? I giocatori sicuramente li sceglie lui: con 29 milioni di euro complessivi ha preso gente come Manè e Firmino e vendendoli ha guadagnato oltre 200 milioni. Questo non vuol dire che il Milan farà lo stesso".