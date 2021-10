Pellegatti sul Milan: "La società ha preso giocatori funzionali al progetto di Pioli"

Ai microfoni di Tiki Taka, Carlo Pellegatti ha parlato così della vittoria del Milan di Stefano Pioli contro il Verona: "Il gol del Verona ha complicato la partita del Milan. Gli ingressi di Krunic e soprattutto di Castillejo hanno cambiato la partita. Lo spagnolo, nonostante sia fuori dal progetto, è entrato in campo con grande voglia e ha trascinato sia il pubblico che la squadra. Pioli sottovalutato? Non so perchè Pioli viene sottovalutato. E' un allenatore pragmatico e tranquillo. Bisogna però ringraziare la società che ha allungato la panchina e ha preso giocatori funzionali al progetto di Pioli".