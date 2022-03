Pellegatti: "Vero che l'Inter ha una partita in meno, ma intanto mi godo il primo posto del Milan"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il successo del Milan in casa del Napoli per 1-0 grazie ad un gol di Olivier Giroud: "E' bello aprire il giornale lunedì, martedì e mercoledì e sei primo in classifica. Vero che l'Inter deve ancora recuperare una gara, ma intanto me la godo".